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Війська РФ навмисне створюють гуманітарну кризу на окупованих територіях, - Генштаб

Фото: військові РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На окупованих територіях російські солдати створюють умови для розвитку гуманітарної кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

"Окупанти продовжують порушувати права громадян України на тимчасово зайнятих територіях - перешкоджають вільному пересуванню та створюють штучні умови для розвитку гуманітарної кризи", - йдеться у зведенні Генштабу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Маріуполь, внаслідок бойових дій, перебуває на межі епідемічної та екологічної катастроф. Трупна отрута може потрапити до водопровідної системи міста.

Також ми писали, що в населених пунктах Херсонської області, які знаходяться під контролем країни-агресора, російські солдати посилили фільтраційні заходи щодо мирного населення.

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Війна Росії проти УкраїниВійська РФГуманітарна допомогаГенштаб ВСУОкуповані території