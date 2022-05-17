Війська РФ в Луганській області після невдалих штурмів відійшли з великими втратами, - глава ОВА

Зазначається, що в результаті ворожих артилерійських обстрілів в Гірському були пошкоджені 9 будинків і в Золотому - 6.

"До речі, штурмуючи Гірську громаду, росіяни вимушені були відійти, як і в районі Сиротиного поблизу Сєвєродонецька. Втрати ворога - чисельні", - розповів глава ОВА.

Щодо ситуації на фронті на Донбасі Гайдай повідомив, що протягом 16 травня ЗСУ відбили 11 атак військ РФ, знищивши 1 зенітний ракетний комплекс "Тор", 5 танків, 6 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ), 12 одиниць бойової броньованої техніки, а також 1 автомобіль.

"Підрозділи ППО збили один ворожий літак Су-25 і три безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10"", - йдеться в публікації.

Також глава ОВА розповів про ворожий обстріл Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні, де тепер пошкоджені ще 2 корпуси. Зафіксовано влучання в будівлю науково-виробничого об'єднання "Імпульс" в цьому місті, були зруйновані магазин будівельних матеріалів і 4 багатоповерхівки.

Крім того, в Рубіжному зруйновані 4 будинки та в Лисичанську - 2.

"Щонайменше два авіаційні удари нанесли росіяни по селах Попаснянської громади. Руйнувань зазнали три будинки у Врубівці, чотири - у Комишувасі, по два - у Новозванівці та Троїцькому. Три - у Тошківці Гірської громади", - пише Гайдай.

Наслідки російських обстрілів по містах Луганської області (фото: t.me/luhanskaVTSA)