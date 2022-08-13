RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ з "Градів" і "Ураганів" вдарили по двох районах Дніпропетровської області

Фото: війська РФ обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Окупанти вночі 13 серпня з "Градів" і "Ураганів" обстріляли два райони Дніпропетровської області – Нікопольський і Криворізький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

У Нікополі зафіксовані Прильоти 30 реактивних снарядів з "Градів". У місті пошкоджені 11 багатоповерхових і 13 приватних будинків, а також дитячий садок.

В результаті обстрілу виведений з ладу газопровід і лінія електропередач. На місці працюють аварійні бригади, люди не постраждали.

По Криворізькому району ворог вдарив з "Ураганів". Влучив у Зеленодольську та Апостолівську громади. На щастя, без руйнувань і постраждалих.

Раніше ми писали, що вночі 13 серпня російські війська обстріляли Харків. Пошкоджено центр, Немишлянський та Слобідський райони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДніпроВійська РФВторгнення Росії до України