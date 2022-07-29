Війська РФ з "Градів" обстріляли Нікополь: кілька тисяч людей залишились без електрики

Вночі окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони з "Градів". У Нікополі удар був нанесений по житловому кварталу.

Про це заявив повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Всього по місту випустили понад 40 реактивних снарядів. В результаті удару пошкоджено шість приватних будинків і господарські будівлі. Також зачепило лінію електропередач, кілька тисяч нікопольчан у приватному секторі залишилися без світла.

На місці працюють аварійні бригади електриків. Попередньо люди не постраждали. У місцях обстрілів розкидані уламки реактивних снарядів, над їх утилізацією працюють фахівці ДСНС.

У Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду, обійшлося без жертв і руйнувань.