Війська РФ з "Градів" обстріляли Нікополь: кілька тисяч людей залишились без електрики

Вночі окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони з "Градів". У Нікополі удар був нанесений по житловому кварталу.
Про це заявив повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Всього по місту випустили понад 40 реактивних снарядів. В результаті удару пошкоджено шість приватних будинків і господарські будівлі. Також зачепило лінію електропередач, кілька тисяч нікопольчан у приватному секторі залишилися без світла.
На місці працюють аварійні бригади електриків. Попередньо люди не постраждали. У місцях обстрілів розкидані уламки реактивних снарядів, над їх утилізацією працюють фахівці ДСНС.
У Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду, обійшлося без жертв і руйнувань.
Нагадаємо, за останній тиждень окупанти випустили по Нікополю понад 250 реактивних снарядів.
Вночі 25 липня російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з використанням реактивних систем залпового вогню.
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