Війська РФ готуються до наступу на Сєверодонецьк, - Генштаб

Росія вже 59-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Також російські окупанти готуються до наступу на місто Сєвєродонецьк Луганської області
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Так, на Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля окупантів зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та підготовці до наступу на місто Сєверодонецьк.
Окрім того, в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області та на більшості інших напрямків в ході бойових дій ворог успіху не має.
Раніше ми повідомляли, що окупанти мають проблеми з медичним забезпеченням.
Також ми писали, що війська РФ обстріляли місто в Запорізькій області. Звинуватили в цьому ЗСУ.
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