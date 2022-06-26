Війська РФ головні зусилля зосередили на оточенні ЗСУ під Лисичанськом, - Генштаб

Війська противника головні зусилля сконцентрували на спробах оточення угруповання українських військ в районі Лисичанська. Підрозділи армії РФ наносять масовані авіаудари, а також обстріли з різних типів озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
На Сіверському напрямку війська РФ справили вогняне ураження артилерією позицій Сил оборони в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. На харківському напрямку противник продовжує ведення оборонних дій, також здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Уди, Харків, Базаліївка, Руські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів, Кутузівка, Рубіжне, Дементіївка, Чепіль, Світличне, Коробочкине, Іванівка, Шестакове та Печеніги.
У Слов'янському напрямку війська противника основні зусилля зосередили на веденні наступу в напрямках населених пунктів Довгеньке та Мазанівка. Також завдали ударів зі ствольної артилерії і РСЗВ в районах населених пунктів Нова Дмитрівка, Хрестище, Дубровне, Богородичне, Новопавлівка, Адамівка, Грушуваха, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівка, Веселе і Курулька.
Також зафіксовані ворожі обстріли неподалік від Вовчоярки, Лоскутівки, Білої Гори, Верхньокам'янки, Виїмки, Верхньокам'янського та Золотарівки. Завдано авіаційного удару парою Су-25 в районі населеного пункту Біла Гора.
На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Здійснював вогняне ураження зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Маяки, Піскунівка, Сіверськ. Також противник здійснював обстріли з танків і ствольної артилерії в районах населених пунктів Керамік, Красногорівка, Північне, Водяне, Уманське, Карлівка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Парасковіївка, Павлівка, Шевченко, Пречистівка, Золота Нива, Комар, Володимирівка, Гуляйпільське, Білогір'я, Новопілля, Червоне, Зелене Поле, Гуляйполе і Малинівка.
На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів і чинить вогневий вплив на підрозділи ЗСУ з метою недопущення перегрупування військ. Українська авіація на відповідних ділянках завдавала ударів по скупченнях ворога. Втрати окупантів уточнюються.
Нагадаємо, що авіація Збройних сил України на південному напрямку завдала п'ять ударів по скупченню російської військової техніки, а також по командних та опорних пунктах ворожих підрозділів.
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