Після закінчення війни кількість ветеранів може вирости до 5 млн, - Лапутіна

В Україні після закінчення війни значно збільшиться кількість ветеранів. За попередніми даними, кількість громадян з цієї категорії може вирости до 5 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну в інтерв'ю Інтерфакс-Україна .

За її даними, до повномасштабного вторгнення Росії в Україні було близько 500 тисяч осіб, які є учасниками АТО чи ООС.

"Якщо ми сюди ще додаємо членів сімей загиблих Героїв, у тому числі Героїв Небесної сотні, постраждалих учасників Революції Гідності, а також всі інші категорії, такі як учасники Другої світової війни або прирівняні до них особи і всі, хто брали участь у миротворчих місіях, то це приблизно 1,2 млн людей", - пояснила міністр.

Лапутіна додала, що після закінчення війни кількість ветеранів може збільшити у 4 рази - до 5 млн осіб.