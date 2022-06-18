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Після війни ветеранів в Україні розділять на категорії: що відомо

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Україна, Субота 18 червня 2022 13:29
Після війни ветеранів в Україні розділять на категорії: що відомо Фото: міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Після перемоги в Україні з’являться дві категорії ветеранів - захисники і годувальники. Перші продовжать займатися військовою справою, інші - повернуться до мирного життя та відбудови економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю "НВ" міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної.

"Нам, як державі, важливо змодерувати процес таким чином, щоб перехід від захисника до годувальника був плавним і комплексним, і людина отримала інструменти для свого розвитку", - наголосила Юлія Лапутіна.

За її словами, це, зокрема:

отримання нової цивільної освіти;

психологічна реабілітація;

розвиток ветеранського підприємництва.

"Після перемоги ми маємо бути готовими прийняти другий фронт - економічний. І зробити так, щоб наші захисники, які підуть у цивільний сектор, розвивали економіку України, а ми їх підтримували і надавали для цього відповідні інструменти", - додала вона.

Нагадаємо, що, за словами міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, в Україні після закінчення війни значно збільшиться кількість ветеранів. За попередніми даними, кількість громадян з цієї категорії може вирости до 5 млн осіб.

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