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После войны ветеранов в Украине разделят на категории: что известно

Новина українською →
Украина, Суббота 18 июня 2022 13:29
После войны ветеранов в Украине разделят на категории: что известно Фото: министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

После победы в Украине появятся две категории ветеранов – защитники и кормильцы. Первые продолжат заниматься военным делом, другие - возвратятся к мирной жизни и восстановлению экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "НВ" министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной.

"Нам, как государству, важно смодерировать процесс таким образом, чтобы переход от защитника к кормильцу был плавным и комплексным, и человек получил инструменты для своего развития", - подчеркнула Юлия Лапутина.

По ее словам, это, в частности:

  • получение нового гражданского образования;
  • психологическая реабилитация;
  • развитие ветеранского предпринимательства

"После победы мы должны быть готовы принять второй фронт - экономический. И сделать так, чтобы наши защитники, которые пойдут в гражданский сектор, развивали экономику Украины, а мы их поддерживали и предоставляли для этого соответствующие инструменты", - добавила она.

Напомним, что, по словам министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, в Украине по окончанию войны значительно увеличится количество ветеранов. По предварительным данным, количество граждан из этой категории может вырасти до 5 млн. человек.

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