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Через війну Росії проти України поранено 417 дітей

Фото: через війну Росії проти України поранено 417 дітей (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні постраждали 643 дитини. З яких 226 загинули, а 417 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

У відомстві зазначають, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Луганській - 45, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Також відомо, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів військами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1721 заклад освіти. При цьому 139 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, через обстріли окупантами евакуаційних колон загинуло 33 людини, серед яких п'ятеро - діти.

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Діти війниВійна Росії проти України