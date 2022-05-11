Через обстріли окупантами евакуаційних колон загинуло 33 людини, серед них - 5 дітей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексія Сергєєва у медіацентрі.

Також він додав, що зараз поліцейські Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей допомагають мешканцям вийти з території бойових дій та у проходженні "зелених коридорів".

За його словами, поліцейські надали допомогу з евакуації понад 1,5 мільйону громадян.

Зокрема, всього зафіксовано 45 обстрілів, де загинули 33 людини, з них п’ятеро дітей.

Раніше ми повідомляли, що у Запорізькій області евакуаційна колона потрапила під обстріл.

Також ми писали, що окупанти на блокпосту в Запорізькій області обстріляли авто з цивільними.

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