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Через обстріли окупантами евакуаційних колон загинуло 33 людини, серед них - 5 дітей

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Середа 11 травня 2022 20:58
Через обстріли окупантами евакуаційних колон загинуло 33 людини, серед них - 5 дітей Обстріл евакуаційних колон (t.me.kt)
Автор: Тетяна Самарук

Національна поліція відкрила 74 кримінальних провадження щодо обстрілу росіянами евакуаційних колон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексія Сергєєва у медіацентрі.

Зокрема, всього зафіксовано 45 обстрілів, де загинули 33 людини, з них п’ятеро дітей.

За його словами, поліцейські надали допомогу з евакуації понад 1,5 мільйону громадян.

Також він додав, що зараз поліцейські Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей допомагають мешканцям вийти з території бойових дій та у проходженні "зелених коридорів".

Раніше ми повідомляли, що у Запорізькій області евакуаційна колона потрапила під обстріл.

Також ми писали, що окупанти на блокпосту в Запорізькій області обстріляли авто з цивільними.

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