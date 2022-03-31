Кількість загиблих через обстріл Миколаївської ОДА зросла до 16
Фото: розбір завалів Миколаївської ОГА (t.me/dsns_telegram)
В результаті обстрілу будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації загинули 16 осіб. На місці триває розбір завалів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що цілодобово триває розбір завалів і пошук людей.
"Станом на 07:00 31 березня загинули 16 осіб (рятувальники деблокували з-під завалів 15 тіл загиблих, 1 людина померла в реанімації)", - йдеться в повідомленні.
Нагадавши, ракетний удар по Миколаївській ОДА був нанесений вранці 29 березня. В результаті обстрілу зруйнована центральна секція, обрушилися з першого по дев'ятий поверхи.
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