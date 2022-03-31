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Кількість загиблих через обстріл Миколаївської ОДА зросла до 16

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Миколаїв, Четвер 31 березня 2022 08:34
Кількість загиблих через обстріл Миколаївської ОДА зросла до 16 Фото: розбір завалів Миколаївської ОГА (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ілона Свиридова

В результаті обстрілу будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації загинули 16 осіб. На місці триває розбір завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що цілодобово триває розбір завалів і пошук людей.

"Станом на 07:00 31 березня загинули 16 осіб (рятувальники деблокували з-під завалів 15 тіл загиблих, 1 людина померла в реанімації)", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, ракетний удар по Миколаївській ОДА був нанесений вранці 29 березня. В результаті обстрілу зруйнована центральна секція, обрушилися з першого по дев'ятий поверхи.

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