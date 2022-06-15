Україна готує план Б на випадок продовження блокади зернових портів

Україна вже готує додаткові потужності зі зберігання зерна. У варіанті відсутності експорту через порти повинна бути можливість зберігати і минулорічні залишки, і новий врожай, який уже за місяць активно збиратиметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, якого цитує прес-служба міністерства .

Як зазначив Висоцький, зважаючи на перехідні залишки з минулого року і на прогноз врожайності цього року, може бути дефіцит в межах 10-15 млн тонн.

"Тому зараз як план Б для зберігання збіжжя, в разі неможливості швидкого експорту, завозяться мобільні елеваторні банки та рукави, аби мати в резерві потенційне обладнання для зберігання цих додаткових тонн", - розповів він.