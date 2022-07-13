Після війни буде потрібен національний державіаперевізник, - Кубраков

Українським авіакомпаніям буде потрібна державна підтримка після завершення війни Росії проти України. Також влада переконана, що буде потрібен національний державний авіаперевізник.

"Ми розуміємо, що всі питання, які були у нас перед війною - будуть літати авіакомпанії чи ні, відмовляються їм платити страховку чи ні", - заявив міністр.

Він підкреслив, що все було б значно простіше, якби це вирішувалося самостійно через державну компанію.