У війні Росії проти України виникає патова ситуація, - чиновник НАТО

Представник НАТО додав, що патова ситуація особливо небезпечна, враховуючи те, як Росія вдалася до використання менш точної і більш жорстокої зброї проти цивільних об'єктів після того, як її кампанія застопорилася.

"Чи здадуться українці? Ні. І вони ясно дали зрозуміти, що не здадуться. Так що ж відбувається, коли ці дві сили насідають один на одного таким чином?",- заявив він.

При цьому він підкреслив, що Росія теж не відступає, незважаючи на втрати.

За оцінкою НАТО, головною метою Росії як і раніше є захоплення столиці України і зміна уряду, а також примус України до нейтральної позиції по відношенню до НАТО і демілітаризації.

"Я не думаю, що Путін відступив від своїх цілей", - сказав чиновник.