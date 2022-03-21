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У війні Росії проти України виникає патова ситуація, - чиновник НАТО

Фото: у війні Росії проти України виникає патова ситуація (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Високопоставлений представник розвідки НАТО заявив, що є ознаки, що вказують на те, що у війні Росії проти України виникає патова ситуація. При цьому російські сухопутні сили залишаються в глухому куті, а російські бойові літаки не можуть домогтися переваги в повітрі над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Представник НАТО додав, що патова ситуація особливо небезпечна, враховуючи те, як Росія вдалася до використання менш точної і більш жорстокої зброї проти цивільних об'єктів після того, як її кампанія застопорилася.

"Чи здадуться українці? Ні. І вони ясно дали зрозуміти, що не здадуться. Так що ж відбувається, коли ці дві сили насідають один на одного таким чином?",- заявив він.

При цьому він підкреслив, що Росія теж не відступає, незважаючи на втрати.

За оцінкою НАТО, головною метою Росії як і раніше є захоплення столиці України і зміна уряду, а також примус України до нейтральної позиції по відношенню до НАТО і демілітаризації.

"Я не думаю, що Путін відступив від своїх цілей", - сказав чиновник.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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НАТОВійна Росії проти України