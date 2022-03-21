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В войне России против Украины возникает патовая ситуация, - чиновник НАТО

Фото: В войне России против Украины возникает патовая ситуация (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Высокопоставленный представитель разведки НАТО заявил , что есть признаки, указывающие на то, что в войне России против Украины возникает патовая ситуация. При этом российские сухопутные силы остаются в тупике, а российские боевые самолеты не могут добиться превосходства в воздухе над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Представитель НАТО добавил, что патовая ситуация особенно опасна, учитывая то, как Россия прибегла к использованию менее точного и более жестокого оружия против гражданских объектов после того, как ее кампания застопорилась.

"Сдадутся ли украинцы? Нет. И они ясно дали понять, что не сдадутся. Так что же происходит, когда эти две силы наседают друг на друга таким образом?", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что Россия тоже не отступает, несмотря на потери.

По оценке НАТО, главной целью России по-прежнему является захват столицы Украины и смена правительства, а также принуждение Украины к нейтральной позиции по отношению к НАТО и демилитаризации.

"Я не думаю, что Путин отступил от своих целей", - сказал чиновник.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 26-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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