В войне России против Украины возникает патовая ситуация, - чиновник НАТО

Представитель НАТО добавил, что патовая ситуация особенно опасна, учитывая то, как Россия прибегла к использованию менее точного и более жестокого оружия против гражданских объектов после того, как ее кампания застопорилась.

"Сдадутся ли украинцы? Нет. И они ясно дали понять, что не сдадутся. Так что же происходит, когда эти две силы наседают друг на друга таким образом?", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что Россия тоже не отступает, несмотря на потери.

По оценке НАТО, главной целью России по-прежнему является захват столицы Украины и смена правительства, а также принуждение Украины к нейтральной позиции по отношению к НАТО и демилитаризации.

"Я не думаю, что Путин отступил от своих целей", - сказал чиновник.