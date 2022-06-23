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Війна може закінчитися найближчим часом: у Зеленського зробили заяву

Фото: Михайло Подоляк, радник голови ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Внутрішня нестабільність в РФ може призвести до закінчення війни проти України найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Михайла Подоляка в інтерв'ю виданню "Бабель".

"Навіть незважаючи на різницю в концентрації ресурсів, у Росії можуть розпочатися психологічно незворотні процеси. Вони можуть бути викликані панічними настроями, страхом та внутрішніми конфліктами. Тобто війна, начебто, може бути затяжною. Але вона може закінчитися найближчим часом", - наголосив Подоляк.

Він також додав, що ймовірність тривалого конфлікту залишається реальною через кількість зброї у Росії. Це буде війна "на виснаження ресурсів" сторін конфлікту.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що Україна та Росія не припинять війну як мінімум до осені-зими цього року. Жодна зі сторін не прийме тих результатів, які є зараз як перемогу в конфлікті.

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