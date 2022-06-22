Війна в Україні може стати змаганням на витривалість РФ і Європи, - Байден

Війна в Україні в майбутньому може стати випробуванням на витривалість для європейських країн і Росії. Це питання буде розглянуто під час зустрічі лідерів країн НАТО в Іспанії наступного тижня.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Байден, відповідаючи на питання про висловлювання прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона про висхідний ризик втоми від війни в Україні, сказав, що у нього немає таких побоювань.

"Я не боюся", - сказав Байден у Білому домі. "Але я думаю, що в якийсь момент це буде свого роду вичікувальна гра - що росіяни зможуть винести, і що Європа буде готова витримати".