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Війна в Україні може стати змаганням на витривалість РФ і Європи, - Байден

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Вашингтон, Середа 22 червня 2022 01:16
Війна в Україні може стати змаганням на витривалість РФ і Європи, - Байден Президент США Джо Байден (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Війна в Україні в майбутньому може стати випробуванням на витривалість для європейських країн і Росії. Це питання буде розглянуто під час зустрічі лідерів країн НАТО в Іспанії наступного тижня.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Байден, відповідаючи на питання про висловлювання прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона про висхідний ризик втоми від війни в Україні, сказав, що у нього немає таких побоювань.

"Я не боюся", - сказав Байден у Білому домі. "Але я думаю, що в якийсь момент це буде свого роду вичікувальна гра - що росіяни зможуть винести, і що Європа буде готова витримати".

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що навряд чи відвідає Україну в рамках європейського турне в кінці червня. Крім того, американський президент висловив упевненість в тому, що Україна в майбутньому приєднається до Євросоюзу.

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