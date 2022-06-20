Війна в Україні рекордно збільшила кількість біженців у світі, - Байден

Через війну Росії проти України загальна кількість біженців у світі вперше в історії перевищила 100 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена з нагоди Всесвітнього дня біженців.

"В результаті війни Росії проти України ми нещодавно досягли похмурої віхи: за даними Агентства ООН у справах біженців, в даний час більше 100 млн осіб є насильно переміщеними особами, більше, ніж будь-коли в історії", - зазначив він.

За його словами, адміністрація США працює над відновленням програми прийому біженців.

"Ми вже продемонстрували, прийнявши понад 80 000 афганців в нашій країні за останній рік і взявши на себе зобов'язання надати тимчасовий притулок десяткам тисяч українців, цим ми будемо подавати приклад. Ті, хто знаходить притулок на наших берегах, збагачують наші спільноти, як і завжди, і привносять рішучий і підприємницький дух, який робить нашу країну сильнішою", - додав Байден.