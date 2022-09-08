Війна в Україні наближається до поворотного моменту, - Столтенберг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

"Нам потрібно як мінімум підготуватися до цієї зими, тому що немає жодних ознак того, що Росія відмовляється від своєї мети взяти під контроль Україну", - заявив Столтенберг.

Генсек звернувся до громадськості у західних країнах, аби там зберігали віру в зусилля України та інших країн. Столтенберг заявив, війна перебуває у критичній точці, оскільки РФ почала втрачати контроль над раніше окупованими територіями.

"Війна в Україні наближається до поворотного моменту, коли ми бачимо, що російський наступ на Донбасі зупинився. Ми бачимо, що українці змогли дати відсіч, завдати удару у відповідь і відвоювати частину території", - додав генеральний секретар.