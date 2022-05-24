Коли Україна може перейти в масштабний контрнаступ: прогноз експертів
Українська армія може перейти в масштабний контрнаступ на російські війська приблизно до липня. Саме до цього терміну буде накопичена критична маса озброєнь.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України".
Як зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, українські війська на сьогодні успішно пригальмовують або роблять зовсім неможливим просування противника на Донбасі. А також створюють умови для переходу в контрнаступ.
"Наступна стадія - ми спробуємо зупинити просування росіян в усіх напрямках, особливо на сході, і будемо накопичувати критичну масу озброєнь для переходу в контратаку, а росіяни будуть окопуватися і будувати захисні рубежі", - сказав він.
Він підкреслив, що якщо поставки західної зброї в Україну будуть йти в необхідному обсязі, то приблизно до липня з'являться передумови для масштабного контрнаступу. Схожі часові рамки дають і експерти з Conflict Intelligence Team.
При цьому багато чого залежатиме від того, як на практиці реалізовуватиметься програма допомоги Україні в рамках ленд-лізу. Якщо все піде без зволікань, то, за словами одного з поінформованих співрозмовників видання у владі, вже через пару місяців Україна дійсно набере критичну масу озброєнь, необхідних для успішної деокупації своїх територій.
Нагадаємо, згідно з даними американського Інституту вивчення війни російські війська зміцнюють оборонні рубежі та готуються до затяжних боїв на півдні України.
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