Ціни на газ в Європі піднялися до 2500 доларів вперше з березня

Ціни на газ в Європі зросли до максимуму з 8 березня 2022 року. Ціна серпневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 235 євро за МВт·год (близько 2 500 доларів за 1 тис. кубометрів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE .

Як зазначає Bloomberg, газ дорожчає на тлі підвищеного попиту на електроенергію під час аномальної спеки. Крім того, через посуху знизився рівень води в ключових річках Європи, що ускладнює транспортування дизельного палива і вугілля. Таким чином, комунальні служби змушені використовувати газ в якості альтернативи.

Водночас російський "Газпром" заявив, що очікує подальшого зростання цін. "За консервативними оцінками, якщо тенденція збережеться, взимку ціни перевищать рівень 4 тисяч доларів за тисячу кубометрів", - йдеться в Telegram-каналі монополіста.