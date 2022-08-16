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Ціни на газ в Європі піднялися до 2500 доларів вперше з березня

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Україна, Вівторок 16 серпня 2022 14:25
Ціни на газ в Європі піднялися до 2500 доларів вперше з березня Фото: газ подорожчав до 2500 доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на газ в Європі зросли до максимуму з 8 березня 2022 року. Ціна серпневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 235 євро за МВт·год (близько 2 500 доларів за 1 тис. кубометрів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE.

Як зазначає Bloomberg, газ дорожчає на тлі підвищеного попиту на електроенергію під час аномальної спеки. Крім того, через посуху знизився рівень води в ключових річках Європи, що ускладнює транспортування дизельного палива і вугілля. Таким чином, комунальні служби змушені використовувати газ в якості альтернативи.

Водночас російський "Газпром" заявив, що очікує подальшого зростання цін. "За консервативними оцінками, якщо тенденція збережеться, взимку ціни перевищать рівень 4 тисяч доларів за тисячу кубометрів", - йдеться в Telegram-каналі монополіста.

Нагадаємо, в липні Національний банк України підвищив прогноз цін на природний газ на хабі TTF в Нідерландах. Очікується, що середньорічна ціна в 2022 році складе 1314,5 доларів за 1 тисячу кубометрів (у січні НБУ прогнозував 856 доларів).

Згідно з прогнозом, ціни на газ в 2023 році складуть 1283,5 доларів, в 2024 році - 1007,3 доларів.

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