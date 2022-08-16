Війна і ціни на газ зупинять третину цукрових заводів в Україні

Третина цукрових заводів України не працюватиме цього року. Заводи зупиняться через війну і високі ціни на газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на асоціацію " Укрцукор ".

"Цього року ще 10 заводів працювати не будуть, тобто запустяться тільки 22 цукрових заводи по всій Україні", - йдеться в повідомленні.

Європейські ціни на газ перевищили 2000 доларів за 1000 кубометрів, і це основна причина, по якій частина заводів не будуть запущені, коли 1 вересня почнеться новий сезон.

Міністерство сільського господарства України повідомило, що цього року фермери засіяли цукровими буряками 180 тисяч гектарів, що дозволить виробити 1,08 млн тонн цукру з 7,83 млн тонн цукрових буряків. Україна виробила близько 1,3 млн тонн бурякового цукру в 2021 році.

На початку сезону виробництва цукру 2022/23 1 вересня в Україні буде близько 470 тисяч тонн, і це разом з очікуваним виробництвом покриє як місцеві потреби, так і експорт, заявили в міністерстві.