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Війна Росії проти України вступила в нову фазу з контрнаступом ЗСУ, - Боррель

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Брюссель, Четвер 15 вересня 2022 15:38
Війна Росії проти України вступила в нову фазу з контрнаступом ЗСУ, - Боррель Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Успішний контрнаступ Збройних сил України вже змінив стратегічний баланс на землі. Оскільки Європа і її партнери мають намір продовжувати надавати підтримку Україні і зберігати санкції проти Росії, Кремль веде програшну боротьбу.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку у виданні Project Syndicate.

За його словами, війна Росії проти України вступила в нову фазу.

"Українська армія домагається вражаючих успіхів, звільняючи багато міст і сіл і змушуючи російські війська відступати. Хоча ще належить з'ясувати, наскільки далеко зайде український контрнаступ, вже зараз ясно, що стратегічний баланс на Землі змінюється", - підкреслив Боррель.

Нагадаємо, раніше Боррель заявив, що успішний наступ ЗСУ вибив аргумент скептиків, які заявляли про безрезультативності зусиль і непотрібності підтримки країн ЄС.

Додамо, що Боррель заявляв, що державам-членам Європейського Союзу незабаром буде запропоновано надати нове фінансування на постачання озброєнь Україні.

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