ЄЦБ шукає способи дозволити українським біженцям обміняти гривні на євро
Європейський центральний банк працює над створенням фінансового механізму, який дозволить мільйонам українських біженців конвертувати свої заощадження в інші валюти за розумним курсом. Більше 2 млн людей покинули Україну після вторгнення Росії, і їх число може збільшитися до 5 мільйонів протягом декількох тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Багато з біженців насилу купують навіть предмети першої необхідності, оскільки їх заощадження в гривнях не конвертуються в більшій частині Європи, а це означає, що у них немає можливості обміняти їх за розумним курсом. Це, в свою чергу, робить їх жертвами недобросовісних трейдерів, що пропонують наднизькі обмінні курси.
Кілька політиків ЄЦБ, в основному зі сходу блоку, в четвер попросили главу ЄЦБ Крістін Лагард запропонувати спільне рішення, і зараз банк намагається розробити механізм.
Джерела повідомили, що лідери ЄС також чинили тиск на банк і просили ЄЦБ активізувати свої зусилля.
Варіант, розглянутий лідерами Європейського Союзу на саміті в Версалі на цьому тижні, полягає в тому, щоб ЄС гарантував кредит і використовував ЄЦБ в якості посередника в транзакціях.
Фактична конвертація відбуватиметься через комерційні банки, але під егідою центрального банку єврозони і за підтримки загальних правил.
Частиною рішення може бути дозвіл українцям відкривати банківські рахунки в Європі і дозволяти їм витрачати свої гривні в електронному вигляді до заздалегідь встановленого ліміту.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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