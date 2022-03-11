ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄЦБ шукає способи дозволити українським біженцям обміняти гривні на євро

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 11 березня 2022 16:55
ЄЦБ шукає способи дозволити українським біженцям обміняти гривні на євро Фото: у Європі шукають спосіб обміняти гривні на Євро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Європейський центральний банк працює над створенням фінансового механізму, який дозволить мільйонам українських біженців конвертувати свої заощадження в інші валюти за розумним курсом. Більше 2 млн людей покинули Україну після вторгнення Росії, і їх число може збільшитися до 5 мільйонів протягом декількох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Багато з біженців насилу купують навіть предмети першої необхідності, оскільки їх заощадження в гривнях не конвертуються в більшій частині Європи, а це означає, що у них немає можливості обміняти їх за розумним курсом. Це, в свою чергу, робить їх жертвами недобросовісних трейдерів, що пропонують наднизькі обмінні курси.

Кілька політиків ЄЦБ, в основному зі сходу блоку, в четвер попросили главу ЄЦБ Крістін Лагард запропонувати спільне рішення, і зараз банк намагається розробити механізм.

Джерела повідомили, що лідери ЄС також чинили тиск на банк і просили ЄЦБ активізувати свої зусилля.

Варіант, розглянутий лідерами Європейського Союзу на саміті в Версалі на цьому тижні, полягає в тому, щоб ЄС гарантував кредит і використовував ЄЦБ в якості посередника в транзакціях.

Фактична конвертація відбуватиметься через комерційні банки, але під егідою центрального банку єврозони і за підтримки загальних правил.

Частиною рішення може бути дозвіл українцям відкривати банківські рахунки в Європі і дозволяти їм витрачати свої гривні в електронному вигляді до заздалегідь встановленого ліміту.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс євро
NEWS
Російська авіація завдала удару по Білорусі
Російська авіація завдала удару по Білорусі
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"