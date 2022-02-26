Війна Росії проти України. Яка ситуація в регіонах: дані Генштабу

У відомстві зазначають, що основною метою операції окупантів є оточення і блокування Києва, "демілітаризація" і "денаціоналізація" України, примушення українського керівництва до зміни політичного курсу на російських умовах.

Відомо, що підрозділи російських окупантів втрачають наступальний темп, очікують введення у бій додаткових підрозділів та вимушені зупинятися для поповнення запасів.

На Поліському напрямку

До семи батальйонних тактичних груп ворога зупинено в районах Бородянки, Бучі, Вишгорода російські загарбники частково втратили боєздатність та намагаються перегрупуватись.

Російські окупанти здійснили спробу висадки повітряного десанту в районі Томилівки та на аеродромі Васильків (десант знищений).

На Сіверщині

Російські окупанти силами до 14 БТГр продовжують наступ з метою блокування Києваз північного сходу, але зупинені підрозділами ЗСУ в районі міст Ніжина, Великої Дороги, Обичева, також наступ окупантів зупинено в районах Сум, Прилук та Києва.

На цьому напрямку за час операції введено 17 БТГр. Резервів у окупанта не залишилось.

На Слобожанщині

До 12 батальйонних тактичних груп окупантів зі складу 1 танкової та 20 загальновійськової армій зупинений перед Охтиркою та в районах Богодухова, Дергачів, Печенегів.

Слобожанське угруповання ЗС України продовжує ведення оборонної операції. Зупинило та утримує переважаючи сили російських окупантів.

На Таврійському напрямку

Противник продовжує наступальні дії та змушений вводити другі ешелони у напрямку - до 3 БТГр зі складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу.

В цілому щодня загарбники втрачають десятки танків, сотні броньованих машин та тисячі російських солдат.

Відбиття повітряних ударів противника

Угруповання Повітряних Сил ЗСУ здійснює відбиття повітряних ударів противника. Продовжує ведення систематичних бойових дій.

Так, протягом доби авіацією Повітряних Сил виконано 34 літако/вильоти на вогневе ураження скупчень живої сили та техніки в районі залізничної станції Городня Чернігівської області та автомобільного мосту в районі населеного пункту Херсон. ВАYRАКТАR - ТВ2 вразив цілі південніше аеродрому Гостомель.

"Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію, утримує зайняті позиції вздовж лінії розмежування. Противник успіху немає на жодному з напрямків", - резюмували у відомстві.