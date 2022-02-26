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Ми успішно відбиваємо атаки ворога. Київ і ключові міста - контрольовані, - Зеленський 

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Київ, Субота 26 лютого 2022 12:24
Ми успішно відбиваємо атаки ворога. Київ і ключові міста - контрольовані, - Зеленський  Фото: президент України, Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський вчергове звернувся до громадян. Він заявив, що наша армія успішно відбиває атаку росіян, наразі Київ та ключові міста контрольовані.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг глави держави.

"Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога. Бої тривають. У багатьох містах та районах нашої держави. Але ми знаємо, що ми захищаємо, - країну, землю, майбутнє дітей. Київ і ключові міста навколо столиці контролює саме наша армія", - сказав Зеленський.

Він заявив, що окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави.

"(Вони - ред.) хотіли поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Ми зламали їхній задум", - зазначив Зеленський.

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