Бої під Харковом йдуть за 4-5 км від міста, російські танки знищили терміновики НГУ

Під Харковом тривають бої за 4-5 км від межі міста з північного боку. Терміновики Нацгвардії відбили чотири російських танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Офісу президента Олексія Арестовича під час брифінгу.

"Під Харковом йдуть бої за 4-5 км від межі міста з північного боку. Терміновики Національної гвардії України, солдати, які не вивчали ведення загальновійськових боїв і є 18-річними хлопцями, підбили чотири танки Збройних сил РФ. Що є взагалі подвигом за військовими мірками", - розповів він.