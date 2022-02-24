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Бої під Харковом йдуть за 4-5 км від міста, російські танки знищили терміновики НГУ

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Харків, Четвер 24 лютого 2022 12:00
Бої під Харковом йдуть за 4-5 км від міста, російські танки знищили терміновики НГУ Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Марія Кучерявець

Під Харковом тривають бої за 4-5 км від межі міста з північного боку. Терміновики Нацгвардії відбили чотири російських танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Офісу президента Олексія Арестовича під час брифінгу.

"Під Харковом йдуть бої за 4-5 км від межі міста з північного боку. Терміновики Національної гвардії України, солдати, які не вивчали ведення загальновійськових боїв і є 18-річними хлопцями, підбили чотири танки Збройних сил РФ. Що є взагалі подвигом за військовими мірками", - розповів він.

Раніше стало відомо на об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки Російської Федерації.

Додамо, "Укрзалізниця" тимчасово зупинила поїзди у Харків.

Разом з тим мер Харкова Ігор Терехов на тлі напади Росії на Україну звернувся до городян. Він закликав їх зберігати спокій і повідомив, що в місті відкриті всі укриття і бомбосховища.

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Харків Нацгвардія Вторгнення Росії до України
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