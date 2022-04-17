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Війна Росії проти України змінила ставлення швейцарців до НАТО, - опитування

Фото: швейцарці змінили своє ставлення до НАТО (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Розв'язана Росією війна проти України посилила в Швейцарії підтримку співпраці з НАТО. Однак за вступ країни до Альянсу виступає тільки третина швейцарців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування видання Blik.

За його даними, 56% швейцарців виступають за тіснішу співпрацю з НАТО. При цьому 35% опитаних активно його підтримують, а 21% - частково.

Збільшення витрат на оборону підтримують 55% учасників опитування. Як зазначає видання, показовий розворот у поглядах особливо помітний серед лівих. Підтримка посилення співпраці з НАТО серед прихильників соціалістів досягла 76%, а "зелених" - 73%.

Видання зазначає, що ще недавно прихильники лівих називали НАТО "інструментом імперіалізму США", а термін "трансатлантичний" в певних колах вважався лайливим словом.

Сьогодні 65% жителів Швейцарії підтримують участь країни в системі протиракетної оборони "Залізний купол". Зараз ЄС обговорює можливість закупівлі в Ізраїлю цієї технології, щоб захистити себе від Росії. Вартість операції оцінюється в десятки мільярдів доларів.

При цьому вступ Швейцарії в НАТО підтримує тільки 33% жителів країни.

Ще однією несподіванкою опитування, зазначає видання, стала підтримка швейцарцями постачання зброї Україні. Однозначно за це виступають 24% опитаних, допускають таку можливість - 8%. При цьому 62% громадян країни вимагають, щоб уряд відправив українцям каски і бронежилети.

Що стосується санкцій проти Росії, то 58% швейцарців вважають, що введеними обмеженнями їх країна не порушила нейтралітет. Вітають ембарго на російську нафту і газ 62% опитаних.

Нагадаємо, після початку війни Росії проти України нейтральні Фінляндія і Швейцарія заявили про намір вступити в НАТО.

Відзначити, Росія почала погрожувати ядерною зброєю у відповідь на рішення Гельсінкі і Стокгольма стати членами Альянсу.

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