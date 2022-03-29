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Війна Росії проти України: бізнес втратив майже третину торгових точок

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Київ, Вівторок 29 березня 2022 11:59
Війна Росії проти України: бізнес втратив майже третину торгових точок Фото: український Рітейл сильно постраждав від вторгнення Росії (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

З початку війни Росії проти України рітейл втратив майже третину торгових точок. Найбільше постраждав сегмент ювелірних виробів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Асоціації рітейлерів України.

Повідомляється, що число працюючих торгових об'єктів за місяць бойових дій в Україні скоротилося на 29%. Кількість відкритих точок становить 9 701 при загальній чисельності 13 674. При цьому з 71% відкритих об'єктів 15-18% працюють за обмеженим графіком або кілька днів на тиждень, інші 52% відчувають складнощі з наявністю товарів у виробників і їх доставкою.

Війна Росії проти України: бізнес втратив майже третину торгових точок

Фото: втрати українського рітейлу

Війна Росії проти України: бізнес втратив майже третину торгових точок

Фото: скорочення українського рітейлу за місяць

Ювелірний сегмент

На сьогодні найбільша кількість закритих об'єктів припала на ювелірний сегмент. Тут призупинили роботу 1119 точок, що становить 85% галузі. Зараз відкрито лише 194 магазини, вони в основному працюють на Заході України і великих містах, які не в зоні активних бойових дій.

Індустрія розваг та fashion-рітейл

Цей сегмент зазнав найбільших втрат у відсотковому вимірі. Зокрема, з 46 ТРЦ і кінотеатрів закрито 40 або 87%. Продавці одягу, взуття та модних аксесуарів вимушено закрили 72% магазинів, або 368 точок з 510.

Частину ТРЦ пошкоджено або знищено, наприклад, ТРЦ Nikolsky в Харкові, ТРЦ Fabrika в Херсоні, ТРЦ Retroville в Києві та інші.

Побутова та цифрова техніка

На сьогодні 51% рітейлу побутової та цифрової техніки теж не працює. Крім проблем з роботою в зонах бойових дій, у таких мереж, як "Фокстрот", знищені деякі склади. Також різко змінився попит на різні категорії товарів.

Непродовольчий рітейл

Приблизно на третину знизилася кількість магазинів у непродовольчому ритейлі. Так, з 111 торгових точок з продажу будматеріалів залишилися відкритими тільки 76, а в сегменті товарів для дому, побутової хімії та косметики було закрито 724 магазини або 27% галузі.

Фармацевтичний сегмент

У фармацевтичному сегменті закрито 625 аптек, що становить 16% галузі.

Продуктовий рітейл

Продовольчий сегмент (міні-маркети, супермаркети) знизився на 580 точок (-17% галузі). У продуктовому ритейлі гостро стоять питання наявності товарів і їх логістика, особливо в зонах бойових дій.

Нагадаємо, раніше роздрібні мережі закликали постачальників не підвищувати відпускні ціни на продукти харчування.

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