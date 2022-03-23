Війна РФ проти України загрожує продовольчій безпеці у всьому світі, - глава Єврокомісії

Через війну Росії проти України продовольча безпека в усьому світі поставлена під загрозу, заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Вона зазначила, що наслідки агресії Кремля виходять далеко за межі Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Оскільки гуманітарні потреби вже досягли рекордно високого рівня, розв'язана Кремлем війна загрожує продовольчій безпеці в усьому світі", - сказала вона під час виступу на Європейському гуманітарному форумі.

Фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз виділить 2,5 мільярда євро на вирішення проблеми нестачі продовольства у світі.

"ЄС, найбільший у світі гуманітарний донор, ще більше збільшує свою підтримку в розмірі 2,5 млрд євро до 2024 року, щоб допомогти регіонам, найбільш постраждалим від відсутності продовольчої безпеки, і вжити спеціальних заходів щодо збільшення виробництва продуктів харчування в Європі", - повідомила голова Єврокомісії.