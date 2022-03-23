Війна РФ проти України загрожує продовольчій безпеці у всьому світі, - глава Єврокомісії

Через війну Росії проти України продовольча безпека в усьому світі поставлена під загрозу, заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Вона зазначила, що наслідки агресії Кремля виходять далеко за межі Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Оскільки гуманітарні потреби вже досягли рекордно високого рівня, розв'язана Кремлем війна загрожує продовольчій безпеці в усьому світі", - сказала вона під час виступу на Європейському гуманітарному форумі.
Фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз виділить 2,5 мільярда євро на вирішення проблеми нестачі продовольства у світі.
"ЄС, найбільший у світі гуманітарний донор, ще більше збільшує свою підтримку в розмірі 2,5 млрд євро до 2024 року, щоб допомогти регіонам, найбільш постраждалим від відсутності продовольчої безпеки, і вжити спеціальних заходів щодо збільшення виробництва продуктів харчування в Європі", - повідомила голова Єврокомісії.
Раніше у правозахисній організації Human Rights Watch попередили, що війна РФ проти України може посилити проблему голоду у Північній Африці та на Близькому Сході.
Нагадаємо також, що за прогнозами ООН, війна в Україні може викликати масовий голод у світі та крах глобальної продовольчої системи.
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