Війна РФ проти України може погіршити проблему голоду в Північній Африці й на Близькому Сході

Повномасштабна війна Росії проти України може погіршити продовольчу кризу на Близькому Сході. Також це може вплинути і на проблему голоду в Північній Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані правозахисної організації Human Rights Watch .

"Україна, і Росія є провідними експортерами сільськогосподарської продукції до багатьох країн Близького Сходу та Північної Африки. І збої, пов'язані з війною, вже посилюють і так зростаючі ціни на продовольство і поглиблюють бідність", - попереджають в заяві.

Виконавчий директор HRW у регіоні Лама Факіх заявив, що глобальні продовольчі мережі потребують глобальної солідарності під час кризи.

"Без узгоджених дій щодо розв'язання проблеми постачання та доступності продовольства війна в Україні може посилити світову продовольчу кризу, особливо на Близькому Сході та в Північній Африці", - зазначив він.

Там наголосили, що війна РФ проти України вже призвела до зростання цін на хліб та інші основні харчі, особливо у країнах Близького Сходу та Північної Африки, які залежать від українського зерна.

У HRW зазначили, що навіть якщо збої в ланцюжку поставок скоро будуть вирішені, проблеми, ймовірно, триватимуть, "тому що фермери тікають від бойових дій, а війна руйнує інфраструктуру та обладнання", що також зменшить майбутній урожай.

Зазначимо, 9 березня уряд України заборонив експорт основних сільськогосподарських товарів, зокрема пшениці, кукурудзи, зерна, солі та м’яса.

За даними Gro Intelligence, аналітичної компанії сільськогосподарських даних, Росія та Україна відповідають за майже 30% світового експорту пшениці.

Як заявляє Міністерство сільського господарства США, Україна була на шляху до рекордного року експорту пшениці до початку повномасштабної війни, тоді як російський експорт пшениці сповільнювався.

Нагадаємо, війна в Україні викликала різке підвищення світових цін на молоко. Збройний конфлікт гальмує постачання кормів і добрив для корів.

Додамо, в ООН прогнозують, що війна в Україні може спричинити масовий голод у світі та крах глобальної продовольчої системи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.