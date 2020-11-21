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Алієв: угода щодо Карабаху поставила крапку в багаторічному конфлікті

Баку, Субота 21 листопада 2020 15:51
Алієв: угода щодо Карабаху поставила крапку в багаторічному конфлікті
Фото: Ільхам Алієв (facebook.com/LiderIlhamAliyev)
Автор: РБК-Україна

Мирна угода щодо Нагірного Карабаху поставила крапку в багаторічному конфлікті. На сьогодні перемир'я в регіоні дотримується повною мірою.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв на зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, передає trend.az.

Повідомляється, що сьогодні Алієв обговорить з росіянами реалізацію тристоронньої заяви по Карабаху, підписаної президентами Росії, Азербайджану і прем'єр-міністром Вірменії. За словами Алієва, вірменські провокації улітку 2020 року закінчилися тим, що у вересні Баку перейшов у наступ.

"Після 44 днів збройної боротьби, збройних дій було підписано документ, який вважаю дуже важливим політичним документом, який по суті ставить крапку в багаторічному протистоянні", - підкреслив Алієв.

Він також зазначив, що за час бойових дій загинули 94 мирних жителя Азербайджану, понад 400 отримали поранення і понад 3 тисяч будинків прийшли у непридатність.

Нагадаємо, раніше в Туреччині заявили про готовність військових для відправки до Азербайджану. Вони візьмуть участь у роботі моніторингового центру, який буде стежити за перемир'ям в Нагірному Карабасі.

Вчора, 20 листопада, згідно з мирним домовленостями, Агдамський район перейшов під контроль Баку.

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Новини України Політика Ільхам АлієвАзербайджанНагорный Карабах

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