ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Багато хто промовчав про події в Криму. Зеленський назвав причину війни в Україні

Новость на русском →
Київ, Вівторок 23 серпня 2022 15:07
Багато хто промовчав про події в Криму. Зеленський назвав причину війни в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Багато країн промовчали, коли Росія вторглася в Крим, і це стало однією з ключових причин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час саміту Кримської платформи.

"Ми вдячні, що багато хто в світі не мовчав про все це (про події в Криму і окупацію півострова, - ред.), багато протидіяли постійно, допомагали нам, боролися. Але, в той же час, багато промовчали і це правда, намагалися не помічати, що відбувалося в Криму. І це стало однією з ключових причин, на мою думку, всього, що відбувається зараз в Україні та світі", - сказав він.

При цьому президент зазначив, що важливо пам'ятати про тих, хто чинить опір і захищає свободу в Криму донині.

"Їх репресують. Але ми бачимо їх, ми знаємо про них, ми їм вдячні", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, у Києві 23 серпня стартував саміт Кримської платформи. У заході беруть участь представники близько 60 країн світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Крим Кримська платформа
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії