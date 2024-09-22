Воины ВСУ обезвредили за день на Покровском направлении 460 оккупантов, - Генштаб

На фронте в течение суток 21 сентября и вечером было зафиксировано 125 боевых столкновений. Более половины из них прошли на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В военном командовании рассказали об оперативной ситуации по состоянию на 22:00 21 сентября.

Российские обстрелы

Российские оккупанты в течение субботы нанесли по территории Украины два ракетных удара, 63 авиаудара, а также сбросили 86 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, для ударов враг применил более 650 дронов-камикадзе, и совершил почти 3400 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг 2 раза безуспешно штурмовал позиции ВСУ в районе Волчанска. В то же время армейская авиация оккупантов нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Казачьей Лопани.

На Купянском направлении противник проводил наступательные действия возле Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Котляровки, Стельмаховки и Лозовой. Воины ВСУ остановили 5 вражеских атак. Еще 2 боя продолжаются.

На Лиманском направлении российские оккупанты 23 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Макеевки, Белогоровки и Новосадового. 4 боестолкновения еще продолжаются.

На Северском направлении украинские защитники отразили 1 штурм оккупационных войск в сторону Выемки.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал позиции ВСУ вблизи Калиновки, Майского, Андреевки и Белой горы. Силы обороны остановили 7 атак захватчиков, еще 2 боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении произошло 11 боев. Оккупанты при поддержке авиации штурмовали позиции подразделений ВСУ возле Торецка, Щербиновки и Нелиповки. 7 атак врага были отбиты, еще 4 - не завершились.

На Покровском направлении противник 25 раз атаковал в районах Новоторецкого, Селидового, Новогродовки, Красного Яра, Воздвиженки, Михайловки и Мариновки. Воины ВСУ отразили 24 штурма. Около Селидово еще продолжается бой.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 460 оккупантов, из них 188 - безвозвратно. Также уничтожены две боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Танк, одна ББМ, семь артиллерийских систем и девять автомобилей были повреждены", - передали в Генштабе.

На Кураховском направлении враг предпринял 20 попыток прорвать оборону ВСУ вблизи Желанное Второе, Цукуриного, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Горняка. 30 боев уже были завершены, и еще 7 - продолжаются

В Генштабе проинформировали, что на этом направлении, по предварительным данным, потери противника безвозвратными и ранеными составили 100 человек.

"Также уничтожены четыре боевых бронированных машин", - говорится в возведении военных.

На Времивском направлении противник 5 раз атаковал подразделения ВСУ возле Угледара, Екатериновки и Водяного. Сейчас еще идет 1 атака оккупантов.

На Ореховском направлении противник 4 раза штурмовал позиции сил обороны вблизи Роботино, Новоандреевки и Новоданиловки. 1 боестолкновение еще продолжается.

В Генштабе добавили, что на остальных направлениях - без особых изменений.

В военном командовании также сообщили, что продолжается операция в Курской области. Российская авиация там продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам.