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Воины ССО ликвидировали вражеских разведчиков на Купянском направлении (видео)

Архивное фото: Воины ССО ликвидировали вражеских разведчиков на Купянском направлении (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Снайперы Сил обороны Украины обнаружили вражеских разведчиков на Купянском направлении и ликвидировали их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

"Во время ночного наблюдения на Купянском направлении снайперы 8-го отдельного полка ССО обнаружили разведывательную группу противника, которая двигалась в направлении позиций украинских подразделений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по группе был открыт огонь, в результате чего уничтожено две единицы живой силы противника.

Как отмечают операторы ССО, на этом направлении враг систематически, преимущественно в темное время суток, выдвигает свои группы. 

Однако наши снайперы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и недавно уничтожили две вражеские саперные группы.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Сегодня Генштаб ВСУ заявил, что украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян в районе села Терны (Донецкая область) и уничтожили два склада с боеприпасами оккупантов.

Также сообщалось, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 350 270 военных.

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