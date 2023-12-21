Воины ССО ликвидировали вражеских разведчиков на Купянском направлении (видео)

"Во время ночного наблюдения на Купянском направлении снайперы 8-го отдельного полка ССО обнаружили разведывательную группу противника, которая двигалась в направлении позиций украинских подразделений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по группе был открыт огонь, в результате чего уничтожено две единицы живой силы противника.

Как отмечают операторы ССО, на этом направлении враг систематически, преимущественно в темное время суток, выдвигает свои группы.

Однако наши снайперы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и недавно уничтожили две вражеские саперные группы.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Сегодня Генштаб ВСУ заявил, что украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян в районе села Терны (Донецкая область) и уничтожили два склада с боеприпасами оккупантов.

Также сообщалось, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 350 270 военных.