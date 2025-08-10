Волков в Украине стало вдвое больше. Угрожают ли они нашим городам и селам

Почему животные начали заходить в города

В Украине все чаще стали замечать диких животных на окраинах города. Преимущественно, это лоси, лисы и кабаны.

По словам Смаголя, из-за запрета охоты у некоторых животных ослаб страх перед человеком, поэтому они не чувствуют непосредственной угрозы жизни и приближаются к городам.

Еще одна причина - в мегаполисы преимущественно заходят молодые животные, поскольку они являются "пионерами" освоения новой территории.

Начнут ли волки приближаться к людям

"Волк на окраины крупных городов не будет выходить. Это очень осторожное животное. В сказках лисичка хитрая, а волк - глупый. Но это все с точностью до наоборот. Я бы даже сказал, что более умного и осторожного животного, чем волк, в лесу нет. При малейшей опасности он будет избегать контакта с человеком", - пояснил эксперт.

Смаголь отметил, что могут быть единичные случаи, когда старый волк, который уже выбился из стаи, зайдет на скотомогильник вблизи поселений. Но это скорее как исключение из правила.

Отметим, что за последние годы количество хищников в Украине возросло: численность лисиц увеличилась почти в пять раз - с 50 до почти 250 тысяч, шакалов - от 250 особей до 2,5 тысячи, волков от 2 до 4 тысяч.

Также Смаголь рассказал, что из-за резкого роста лисы в Украине распространилось бешенство. Его фиксируют почти во всех областях, в частности есть случаи заражения среди людей.