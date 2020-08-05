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Суд зобов'язав Венедіктову забрати справу Вовка у НАБУ

Київ, Середа 05 серпня 2020 18:47
Суд зобов'язав Венедіктову забрати справу Вовка у НАБУ
Фото: Павло Вовк (facebook.com Павло Вовк)
Автор: РБК-Україна

НАБУ готується оскаржити рішення Печерського райсуду

Печерський районний суд Києва прийняв рішення, яким зобов'язав забрати справу глави столичного Окружного адмінсуду Павла Вовка у Національного антикорупційного бюро. Бюро стверджує, що суд вийшов за межі своїх повноважень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ у Facebook.

Повідомляється, що рішенням суду генпрокурора Ірину Венедіктову фактично зобов'язали забрати у НАБУ справу щодо Вовка та інших суддів Окружного адмінсуду.

Бюро зазначає, що Печерський райсуд вийшов за межі повноважень, оскільки підсудність справ НАБУ і САП закріплена за Вищим антикорупційним судом. Крім того, закон забороняє доручати розслідування, віднесене до підслідності НАБУ, іншому органу.

Бюро зазначає, що справу за підозрою суддів ОАСК не можна передавати іншому органу, оскільки на записах задокументовані докази зв'язків Вовка з іншими правоохоронними органами.

"НАБУ готує скаргу на слідчого суддю Печерського райсуду до Вищої ради правосуддя, а САП оскаржить це рішення в ВАКС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ оголосить Вовка в розшук, якщо він в черговий раз не прийде на допит.

У липні Вовку, його заступнику, п'яти суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації Зіновію Холоднюку повідомили про підозру у винесенні замовних рішень і спробі захоплення судової влади.

РБК-Україна аналізувало записи зі справи Вовка, а також розбиралося, чи планує влада ліквідувати ОАСК.

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