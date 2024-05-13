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В Волчанске россияне расстреляли авто полицейских, которые приехали эвакуировать гражданских

Волчанск, Харьковская область, Понедельник 13 мая 2024 19:05
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В Волчанске россияне расстреляли авто полицейских, которые приехали эвакуировать гражданских Фото: в Волчанске россияне расстреляли авто полицейских (Facebook Сергей Болвинов)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в понедельник, 13 мая, обстреляли автомобиль полицейских, которые приехали эвакуировать гражданское население из Волчанска Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова.

По его словам, в машине находились трое правоохранителей - начальник райотдела, начальник следствия и оперативник. Они приехали, чтобы эвакуировать пожилую женщину и других людей, которые просили о помощи.

Россияне открыли огонь по машине прямо перед домом, где пенсионерка ждала эвакуацию.

"Сначала увидели, как поднимается пыль, сразу поняли, что она от пуль. И тут - выстрел в лобовое стекло, прямо у меня. Это был снайпер, мы находились неподалеку от заброшенной фабрики, оттуда он и работал", - рассказал Владислав Ефаров, начальник следственного отделения, находившийся за рулем.

Остановиться у дома полицейским не удалось, на скорости они поехали дальше. Именно в это время по авто начались прицельные удары по разным сторонам.

"Расстреливали из автоматов, пулеметов. С обеих сторон улицы, по которой мы ехали. Россияне засели в домах и оттуда стреляли. Я почувствовал, что пробито колесо, но останавливаться было нельзя", - добавил Ефаров.

По словам Болвинова, его коллег спасло только то, что автомобиль был бронирован. Они смогли выехать за пределы города и там уже достали запаску.

"Эту машину мы получили менее полугода назад, как помощь от правительства США. Сегодня она спасла три жизни", - отметил он.

Болвинов также добавил, что с 10 мая полицейские ежедневно под обстрелами ездят на эвакуацию и вывозят людей с приграничных территорий, фиксируют военные преступления.

"Но сейчас на Волчанском направлении и в самом городе крайне опасно. Я настоятельно не рекомендую ездить туда ни волонтерам, ни другим гражданам. Враг ведет огонь на поражение", - подчеркнул начальник Следственного управления полиции.

Фото: в Волчанске россияне атаковали авто полицейских(Facebook Сергея Болвинова)

Ситуация в Харьковской области

Российские войска уже несколько дней не прекращают свои попытки продвинуться на севере Харьковской области.

Сейчас там продолжаются активные боевые действия. В частности, россияне пытаются продвинуться к Волчанску, который находится недалеко от российской границы.

Как сообщили в полиции, Волчанск "превращается" в Бахмут или Марьинку из-за постоянных ударов россиян с воздуха.

Детальнее о том, что сейчас происходит в городе, - читайте в материале РБК-Украина.

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