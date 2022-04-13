ЗСУ знищили колону російської військової техніки та захопили службові документи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмове військо.

"В одному з районів виконання завдань, підрозділом Десантно-штурмових військ ЗС України спільно з побратимами з інших складових сил оборони держави, знищено колону військової техніки російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, був знищений пересувний пункт управління з керівним складом 4-ї батальйонної тактичної групи (оперативного підпорядкування) 201 військової бази Центрального військового округу ЗС РФ.

Також показали фото захопленої службової документації та інших цинічних матеріалів пропагандистського характеру.

Українські десантники знищили колону російської військової техніки (facebook.com/www.dshv)