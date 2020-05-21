Всю інфраструктуру України тепер можна перевірити через онлайн-карту, - Голик

Фото: Юрій Голик (facebook.com)

На карту також нанесені кордони ОТГ, що існували станом на осінь

Всі школи, дитячі садки, лікарні, клуби, дороги, бібліотеки, кінотеатри, ДЮСШ, стадіони, спортивні центри, суди, ЦНАПи тощо, нанесені на спеціальній онлайн-карті інфраструктури України, яка була створена ще восени минулого року.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, відкривши онлайн-карту, кожен з користувачів може вибрати потрібну йому мережу інфраструктури або усіх їх відразу і наблизити цікавий йому район, місто, село чи ОТГ, побачити його опис.

"Чому це важливо? Тому що держава витрачає десятки мільярдів гривень на утримання інфраструктури, так званих мереж, щороку. Витрачає і витрачає, але ніхто ніколи раніше не намагався відповісти на питання чому витрачається саме стільки? Чому саме стільки інфраструктури? Можливо, десь потрібна школа, а її немає, а десь у школі вчиться 50 осіб, при її потужності в 500 учнів. Повсюдно переповнені дитячі садки. А в ЦНАП жителю ось цього населеного пункту потрібно їхати дві години. А ось з цієї точки до найближчої лікарні не 20 хвилин везти хворого на швидкій, а півтори години", - повідомив Голик.

На карту також нанесені кордони ОТГ станом на осінь.

Голик також зазначив, що в програмі дій попереднього Кабміну були чіткі KPI кожною мережею. Наприклад, сімейний лікар або фельдшер - не далі ніж за 7 км; час прибуття екіпажу поліції у місті 10 хвилин, у сільській місцевості 20 хвилин.

"Для того, щоб ці KPI були досягнуті, на карту були нанесені всі мережі та проведено аналіз по кожній з них. Де KPI виконуються, де немає. Де яких об'єктів інфраструктури достатньо, де немає", - зазначив Голик.

Голик переконаний, за створення такої карти треба дякувати кожне міністерстві, всі органи місцевого самоврядування та програму ULEAD, які в найкоротші терміни інвентаризували й зібрали в одному місці все, що "раніше всі боялися навіть просто порахувати".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за реалізацією національної програми "Велике будівництво", ініційованої президентом України Володимиром Зеленським, тепер можна стежити завдяки інтерактивній карті проектів.

Автор: Олександра Діденко