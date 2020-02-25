Східна Європа наздоганяє за доходами Західну, Україна відстає

Дохід на душу населення в Польщі з урахуванням реальної купівельної спроможності у 2019 році склав 33 891 доларів, що трохи більше, ніж в Португалії (33 665 доларів). Про це пише видання Rzeczpospolita з посиланням на дані МВФ.

Таким чином, Польща обігнала ще одну країну Західної Європи. Польща вже зробила це чотири роки тому по відношенню до Греції. Однак в той час це було в тій же мірі результатом динамічного розвитку польської економіки, як і безпрецедентного колапсу грецької економіки (грецький ВВП скоротився на третину).

Як зазначає видання, обгін Португалії - це дійсно сигнал про те, що Польща досягла "пелотону" Західної Європи. Той факт, що для цього потрібно 30 років, показує, з якого низького рівня Польща починала після падіння комунізму.

Однак це явище ширше і воно показує, що Центральна Європа все частіше наздоганяє південні країни Євросоюзу. Зокрема, Чеська Республіка (38,8 тис. доларів) впритул наблизилася до рівня Італії (40,4 тис. доларів).

У Східній Європі, незважаючи на різні відправні точки окремих країн і різну політику, що проводиться їх урядами протягом останніх трьох десятиліть, зберігається дивовижна стабільність в рівні розвитку. Мрія перетворити Естонію (35,8 тис. доларів) в свого роду ультраліберальний Сінгапур в Європі не збулася: країна з населенням менше Варшави залишається на рівні розвитку Польщі. Те ж саме можна сказати про Словаччину (36,6 тис. доларів) або навіть Словенії (38,4 тис. доларів), колись перлині Югославії.

Як зазначає видання, аналогічне символічне суперництво з Великобританією в 2019 році (46,8 тис. доларів) виграла Франція (47,2 тис. доларів), Росія (29,6 тис. доларів) опустилася нижче Греції (30,2 тис. доларів), в той час як Білорусь (20,6 тис. доларів) вже опинилася біднішою Мексики (20,9 тис. доларів). Сербія (18,6 тис. доларів), в 1980-х роках ключова частина Югославії, яка була явно багатшою Польщі, сьогодні конкурує з Іраком (18 тис. доларів), а Україна (9,7 тис. доларів) ледь перевершує Марокко (9,2 тис. доларів).

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з прогнозом Єврокомісії, найвище зростання покажуть Польща та Румунії. Економіка Польщі зросте на 3,3% в 2020 і 2021 роках у порівнянні з 4,0% в 2019 році, в Румунії зростання складе 3,8% в 2020 році і 3,5% в 2021 році. В інших країнах Східної Європи зростання буде на рівні 2-3%.

Зазначимо, за даними НБУ, відставання України за рівнем середніх зарплат від сусідніх країн залишається величезним. У третьому кварталі 2019 середня зарплата штатного працівника в Україні досягла 382 євро. У той же час середньостатистичний робітник в Чеській Республіці в третьому кварталі 2019 року отримував 1309 євро (в 3,4 рази більше, ніж в Україні), в Республіці Польща - 1142 євро (у 3 рази), на території Російської Федерації - 636 євро (в 1,7 рази).