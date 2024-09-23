В последний раз такое было 12 лет назад. На одной из станций метро Киева пассажиров ждут изменения

Что известно о ремонте эскалаторов на "Берестейской"

В коммунальном предприятии рассказали, что плановый ремонт начнется на эскалаторе №1 и продлится ориентировочно до 12 ноября.

Уточняется, что последний раз этот эскалатор капитально ремонтировали в 2012 году.

"Эскалаторы метрополитена - это дорогостоящие механизмы, которые для исправной работы требуют бережного отношения и тщательных, периодических капитальных ремонтов. Согласно технологическим процессам, эти ремонты проводят ориентировочно раз в 10-12 лет после пробега в 150 тысяч километров", - объяснили в пресс-службе столичного метрополитена.

Отмечается, что в пределах этих работ:

эскалатор полностью разбирают

изношенные запчасти заменяют

проводят другие необходимые работы

Правила пользования эскалатором

В КП "Киевский метрополитен" киевлянам и гостям столицы напомнили, что для безопасных поездок пассажиры должны соблюдать простые правила пользования эскалатором:

держаться за поручень

не заступать за ограничительную линию

не сидеть на ступеньках эскалатора

не бежать по эскалатору

держать детей за руку, а совсем маленьких - на руках

Компоненты эскалатора (фото: metro.kyiv.ua)