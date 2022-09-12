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Відновлено на 80%. Яка ситуація в Харкові та області з водою і світлом

Фото: Яка ситуація в Харкові і області з водою і світлом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Станом на ранок понеділка, 12 вересня, у Харкові та області водо - та електропостачання відновлено на 80%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в Twitter.

"Електропостачання та водопостачання міста та області відновлено на 80%. Продовжуємо працювати", - написав він.

При цьому мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що водопостачання в місті вночі було відновлено, а зараз йде наповнення системи.

"Вода поступово почне з'являтися в різних районах міста. Метро і наземний електротранспорт працюють у штатному режимі", - написав він у Facebook.

Разом з тим "Укрзалізниця" повідомила, що сьогодні через часткове знеструмлення Харківської області в результаті російських обстрілів скасовано низку приміських рейсів. Зокрема, до станцій Лихачове, Зміїв, Лозова та Харків-Сортувальний.

При цьому поїзди між Харковом і Києвом йдуть за розкладом.

Деякі рейси на 07:30 затримуються:

  • поїзд № 7 Харків-Одеса на 36 хв;
  • поїзд №1 Харків - Івано-Франківськ на 48 хв.

Зазначимо, напередодні ввечері росіяни випустили 12 крилатих ракет по території України, дев'ять з яких збили українські системи ППО.

Один з ударів припав на найбільшу в Україні Харківську ТЕЦ. Внаслідок чого загинув працівник підприємства.

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