Відновлено на 80%. Яка ситуація в Харкові та області з водою і світлом

Станом на ранок понеділка, 12 вересня, у Харкові та області водо - та електропостачання відновлено на 80%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в Twitter.
"Електропостачання та водопостачання міста та області відновлено на 80%. Продовжуємо працювати", - написав він.
При цьому мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що водопостачання в місті вночі було відновлено, а зараз йде наповнення системи.
"Вода поступово почне з'являтися в різних районах міста. Метро і наземний електротранспорт працюють у штатному режимі", - написав він у Facebook.
Разом з тим "Укрзалізниця" повідомила, що сьогодні через часткове знеструмлення Харківської області в результаті російських обстрілів скасовано низку приміських рейсів. Зокрема, до станцій Лихачове, Зміїв, Лозова та Харків-Сортувальний.
При цьому поїзди між Харковом і Києвом йдуть за розкладом.
Деякі рейси на 07:30 затримуються:
Зазначимо, напередодні ввечері росіяни випустили 12 крилатих ракет по території України, дев'ять з яких збили українські системи ППО.
Один з ударів припав на найбільшу в Україні Харківську ТЕЦ. Внаслідок чого загинув працівник підприємства.