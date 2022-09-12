Відновлено на 80%. Яка ситуація в Харкові та області з водою і світлом

"Електропостачання та водопостачання міста та області відновлено на 80%. Продовжуємо працювати", - написав він.

При цьому мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що водопостачання в місті вночі було відновлено, а зараз йде наповнення системи.

"Вода поступово почне з'являтися в різних районах міста. Метро і наземний електротранспорт працюють у штатному режимі", - написав він у Facebook.

Разом з тим "Укрзалізниця" повідомила, що сьогодні через часткове знеструмлення Харківської області в результаті російських обстрілів скасовано низку приміських рейсів. Зокрема, до станцій Лихачове, Зміїв, Лозова та Харків-Сортувальний.

При цьому поїзди між Харковом і Києвом йдуть за розкладом.

Деякі рейси на 07:30 затримуються: