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На відновлення моряка Сороки після операції знадобиться до року, - адвокат

Новини » Суспільство    22.03.2019 - 14:54
На відновлення моряка Сороки після операції знадобиться до року, - адвокат
Фото: Василь Сорока (facebook.com)

Моряка прооперували 18 березня

На відновлення  функцій руки українського військовополоненого моряка Василя Сороки, який був прооперований 18 березня в РФ, знадобиться від півроку до року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Сергія Бадамшина.

Адвокат повідомив, що поранення руки виявилося серйознішим, ніж передбачалося при обстеженні: сухожилля згиначів 2-4 пальців руки були не просто пошкоджені (перебиті) осколком, а геть відсутні.

"Лікарі при операції, зробивши, розріз, побачили повну відсутність сухожиль і остовпіли: "а де вони?" Але паніки не було, все обійшлося професійними діями. У підсумку зроблена пересадка частин здорових сухожиль на відсутнє місце. Операція тривала понад 3 години", - нааписав Бадамшин.

Також він повідомив, що осколків виявилося більше, ніж виявили при обстеженні. Витягли всі осколки - 8 штук.

"Увечері того ж дня Василя повернули в СІЗО. Температури немає. Антибіотики дають. Перев'язки робили 18, 19, 20 березня, далі 1 раз в 3-4 дня. Шви знімати будуть за 2 тижні в СІЗО. Гіпс (лангету) через 5-6 тижнів. Сухожилля будуть гоїтися півроку-рік. Болі є, але є надія на одужання і відновлення функцій", - повідомив адвокат.

На відновлення моряка Сороки після операції знадобиться до року, - адвокат

Нагадаємо, напередодні адвокат Сергій Бадамшин повідомив, що Українському військовополоненому моряку Василю Сороці зробили операцію в Російській Федерації.

Перебуваючи в СІЗО моряк постійно скаржився на болі в руці. Попри те, що рани загоїлися, в руці залишалися осколки. 

Василь Сорока був захоплений в російський полон разом зі ще 23 моряками 25 листопада 2018 року під час атаки РФ на українські кораблі у Керченській протоці. До лютого він перебував у медчастині СІЗО "Матросская тишина".

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