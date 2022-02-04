Відновлення економіки України прискорилося. Держстат оприлюднив дані за IV квартал 2021

Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в IV кварталі 2021 року. Економіка зросла на 5,9% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.
У той же час, в порівнянні з III кварталом 2021 року зростання ВВП склало 1,8%.
Раніше Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2021 році. За оцінкою Держстату, в I кварталі 2021 року падіння склало 2,2%, в II кварталі 2021 року зростання - 5,7%, в III кварталі зростання - 2,7%.
Як повідомляло РБК-Україна, Державна служба статистики поліпшила оцінку скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році до 3,8%. Раніше падіння оцінювалося на рівні 4,0%.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) дав оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в 2021 році. Згідно з даними НБУ, Економіка України зросла на 3,0%.
Зазначимо, у Державному бюджеті на 2022 рік закладено зростання ВВП України на 3,8%.