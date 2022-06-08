ru ua
Ср, 08 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як відновити втрачені під час окупації меддокументи: детальна інструкція

Новость на русском →
Україна, Середа 08 червня 2022 14:51
Як відновити втрачені під час окупації меддокументи: детальна інструкція Фото: лікар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Через військову агресію РФ та обстріли українці змушені шукати безпечне місце проживання. В критичних ситуаціях, під час переїзду, не завжди є можливість зібрати необхідні медичні документи.

РБК-Україна з посиланням на рекомендації МОЗ розповідає про шляхи відновлення втрачених документів.

Зокрема, щоб відновити результати обстеження, медичну картку, результати оперативних втручань, реабілітаційних рекомендацій слід звернутися до сімейного або будь-якого іншого лікаря первинної ланки за місцем перебування.

Лікар прийме рішення про відновлення втрачених документів та за необхідності проведе додаткові обстеження для відновлення подальшого лікування.

Щоб відновити документи, які належать особі з інвалідністю, слід звернутися до органу соціального захисту, що має доступ до Центрального банку осіб з інвалідністю, де зроблять відповідний витяг.

Щоб відновити інші медичні документи та довідку МСЕК, лід звернутися до МСЕК за місцем перебування.

Раніше стало відомо, за яких умов можна викликати швидку під час комендантської години.

Також міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону розповів, що на тимчасово окупованих територіях України спостерігаються великі проблеми з доступом до ліків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
Україна направила пропозиції щодо сьомого пакету санкцій: у МЗС розповіли деталі
Україна направила пропозиції щодо сьомого пакету санкцій: у МЗС розповіли деталі
DAILY
Сергій Гайдай: Загрози оточення наших сил на Луганщині наразі немає
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Сергій Гайдай: Загрози оточення наших сил на Луганщині наразі немає