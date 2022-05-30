За яких умов можна викликати швидку під час комендантської години: пояснення від МОЗ
Фото: за яких умов можна викликати швидку під час комендантської години (Віталій Носач, РБК-Україна)
“Швидка” продовжує працювати цілодобово, навіть під час комендантської години. Однак, є певні умови за яких дозволяється звертатися за допомогою у цей час.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МОЗ.
Як викликати швидку під час комендантської години:
- в першу чергу, необхідно зателефонувати за номером 103;
- звертатися по допомогу потрібно лише тоді, коли щось загрожує життю й здоров'я людини, а також за винятків, які можуть призвести до різкого погіршення стану.
Під час розмови з диспетчером, останній прийматиме рішення щодо подальших дій:
- якщо є відповідні підстави - направляє бригаду до пацієнта;
- якщо є підстав немає - надає консультацію по телефону.
"Рішення щодо госпіталізації ухвалюється особисто лікарем бригади швидкої на основі симптомокомплексу конкретного пацієнта", - додає пресслужба МОЗ.
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