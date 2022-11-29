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"Укрэнерго" сообщает о росте дефицита в энергосистеме

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Вторник 29 ноября 2022 11:12
"Укрэнерго" сообщает о росте дефицита в энергосистеме Фото: "Укрэнерго" сообщает о росте дефицита в энергосистеме (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В украинской электросистеме все еще сохраняется недостаток мощности. Он вырос на 3% со вчерашнего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"По состоянию на 11:00 29 ноября производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности составляет 30%", - сказано в сообщении.

Отмечается, что рост дефицита мощности вызван аварийным отключением блоков на нескольких электростанциях, которые произошли вчера утром, а также дальнейшим ростом потребления из-за ухудшения погодных условий.

При этом отмечается, что общий дефицит в энергосистеме возник вследствие семи волн ракетных ударов оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины.

Напомним, вчера дефицит мощности электроэнергии составлял 27%, а 27 ноября - 20%.

Отметим, что в Киеве энергетики пытаются выключать свет не более чем на 4 часа для каждой группы потребителей.

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Укрэнерго Электроэнергия відключеня світла
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