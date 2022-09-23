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ЕС спешит договориться о "потолке" цен на российскую нефть после угроз Путина, - Bloomberg

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Брюссель, Пятница 23 сентября 2022 05:11
ЕС спешит договориться о "потолке" цен на российскую нефть после угроз Путина, - Bloomberg Фото: ЕС спешит договориться о потолке цен на российскую нефть (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Члены ЕС хотят в течение нескольких недель достичь ограничения цен на российскую нефть после ядерных угроз президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Эта инициатива, вероятно, станет частью нового пакета санкций.

Как отметили собеседники Bloomberg, несмотря на новые усилия со стороны Еврокомиссии и некоторых государств-членов, план сталкивается со многими препятствиями и положительный результат не является само собой разумеющимся. Отмечается, что решения о санкциях требуют единодушия и особенно сложны в этой ситуации, поскольку у каждого члена ЕС свои энергетические потребности.

Представители стран-членов ЕС встретятся с Еврокомиссией в выходные, чтобы обсудить новые санкции, которые, кроме ограничения на поставки нефти, могут содержать дополнительные ограничительные меры в отношении отдельных лиц и секторов, таких как технологии и предметы роскоши.

По словам собеседников, многие детали еще предстоит согласовать, в частности, по какой цене установить лимит, но пока неясно, как именно. Также остается непонятным, как такой лимит будет применяться наряду с эмбарго ЕС на российскую нефть и запретом на услуги, необходимые для ее доставки, согласованными ранее в этом году. Во всяком случае существует определенная степень срочности, поскольку предельный уровень цен должен быть принят до того, как меры ЕС вступят в силу 5 декабря.

Представители национальных правительств в Брюсселе будут стремиться достичь предварительного соглашения по ограничению цен перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге 6 октября. Но одним из самых больших знаков вопроса будет Венгрия.

Напомним, ранее в ЕС заявили, что президент РФ Владимир Путин оказался "загнанным в угол" после успешного контрнаступления ВСУ. Но вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, лидер страны-агрессора продолжает угрожать, поэтому принято решение о новом пакете санкций.

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